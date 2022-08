Atp Winston-Salem: bene Sonego, out Fognini

Prosegue l'avventura di Lorenzo Sonego al "Winston-Salem Open", ATP 250 (montepremi 731.935 dollari) in corso sul cemento della città del Nord Carolina. Il piemontese, numero 63 ATP e testa di serie numero 14, ha staccato il pass per gli ottavi di finale superando per 7-5 6-1 il cileno Alejandro Tabilo (numero 72 al mondo) e ora affronterà lo statunitense Maxime Cressy, numero 34 del mondo e quarto favorito della competizione. Finisce invece il torneo di Fabio Fognini (numero 61 ATP), battuto 6-2 4-6 6-1 in due ore di gioco dal mancino britannico Jack Draper (numero 55 del ranking). Out anche Grigor Dimitrov, primo favorito del torneo, costretto al ritiro nel secondo set del match contro l'austriaco Dominic Thiem dopo aver vinto 6-0 il primo.