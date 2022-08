Il programma del "Championnats Banque Nationale de Granby", torneo WTA 250 dal montepremi di 251.750 dollari sui campi in cemento di Granby, nel Quebec, in Canada, è stato condizionato dal maltempo. L'unica tennista già nei quarti di finale è la spagnola Nuria Parrizas-Diaz, testa di serie numero 5, che si è imposta per 6-2 6-4 contro la britannica Dart. Sfortunata la russa Daria Kasatkina, il cui match contro la polacca Frech è stato interrotto a causa della pioggia sul punteggio di 6-3 5-0.