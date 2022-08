Passo in avanti per Andreas Seppi alle qualificazioni del singolare maschile degli Us Open. Il 38enne altoatesino, numero 196 del mondo, ha superato il primo turno battendo lo slovacco Filip Horansky con il punteggio finale di 6-4 5-7 6-2. Ad attendere l'azzurro al secondo turno ci sarà il canadese Vasek Pospisil. Eliminato invece Luciano Darderi, che si è arreso contro il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros per 6-3 6-2.