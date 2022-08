Us Open, qualificazioni: al turno decisivo presenti otto azzurri

Possono sorridere gli azzurri al termine della seconda giornata di qualificazioni degli Us Open , torneo del " Grande Slam " giunto all'edizione n.142 sui campi in cemento dell' USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows , New York (montepremi 60.000.000 dollari). Otto vittorie e 3 sconfitte: Bonadio , Agamenone , Cobolli , Brancaccio , Arnaldi , Maestrelli e Seppi nel tabellone maschile e Cocciaretto in quello femminile si giocano un posto nel main draw nel torneo newyorkese con il terzo e decisivo match delle qualificazioni. Franco Agamenone trionfa nell'inedito derby azzurro contro Roberto Marcora (n.598 ATP), 76(3) 26 61 lo score. Il primo successo azzurro nella seconda giorna di qualificazioni degli US Open è stato di Riccardo Bonadio, che ha battuto Borna Gojo con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-2. Vola al match decisivo di "quali" Flavio Cobolli, che ha sconfitto la wild card statunitense Bruno Kuzuhara per 6-3 6-1. Splendida vittoria per Matteo Arnaldi, n.188 ATP, che al secondo turno supera l'esperto francese Gilles Simon per 6-1 3-6 6-4.

Continua l'avventura anche per Francesco Maestrelli, n.202 nel ranking mondiale, che al secondo turno ha battuto il tedesco Daniel Masur, n.191 ATP, per 6-3 6-4. Avanza al terzo turno Raul Brancaccio, n.207 in classifica, grazie al ritiro del tedesco Mats Moraing (n.149 al mondo) alla fine del primo set, vinto per 7-5 dal campano. Vittoria in rimonta per Andreas Seppi contro il canadese Vasek Pospisil per 3-6 6-2 7-5. Nel tabellone femminile bella vittoria per Elisabetta Cocciaretto, n.100 al mondo e al proprio best ranking, accreditata della testa di serie n.9 delle qualificazioni. La marchigiana, unica tennista azzurra rimasta in corsa per un posto nel main draw, al secondo turno ha battuto in rimonta la statunitense Caty McNally, n.153 WTA, col punteggio di 36 26 63, guadagnando il pass per il match decisivo, dove affronta un'altra statunitense, Whitney Osuigwe, n.316 WTA, non ci sono precedenti.