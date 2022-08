Ranking Atp, sale Berrettini. Medvedev resta leader

La Top 10 del ranking Atp resta invariata alla vigilia dello Us Open. In cima alla classifica ci resta Daniil Medvedev con 6.885 punti, anche se il suo primato rischia di svanire dopo l'ultimo Slam stagionale. Il russo è campione in carica e dunque perderà i 2.000 punti conquistati dodici mesi fa, che saranno sostituiti da quelli guadagnati con il piazzamento di quest'anno. Rafa Nadal, che ha 5.630 punti ma lo scorso anno non ha giocato a New York, resta il grande favorito per la leadership mondiale dopo gli Us Open. Lo spagnolo può solo guadagnare punti e in caso di vittoria andrebbe a 7.630 (6.830 se arrivasse in finale, 6.350 se perdesse in semifinale). Oltre a Medvedev, possono matematicamente sfidare Nadal anche Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud: tutti dovrebbero arrivare almeno in finale per avere qualche chance di conquistare la vetta.