Us Open, qualificazioni: avanza solo Cocciaretto, cinque azzurri ko

Serata negativa per i cinque azzurri in campo nel terzo e decisivo turno di qualificazioni degli Us Open, quarto torneo stagionale del "Grande Slam" sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York, dal montepremi di 60.000.000 dollari. Non riesce a conquistare la qualificazione Francesco Maestrelli (n.202 ATP), battuto dal portoghese Nuno Borges, n.105 al mondo: 3-6 7-6(4) 7-6(8) il punteggio finale. Delusione anche per Matteo Arnaldi, n.188 nella classifica ATP, che ha ceduto al colombiano Daniel Elahi Galan, n.94 al mondo per 6-4 7-6(1). Si ferma Flavio Cobolli (n.139 ATP), ko contro il ceco Tomas Machac, n.126 al mondo, per 7-6(7) 5-7 6-1. Si unisce agli eliminati anche Franco Agamenone (n.109 al mondo), ko contro lo svizzero Alexander Ritschard, n.185 nel ranking, per 6-2 2-6 6-4. Il veterano azzurro Andreas Seppi, n.196 del ranking ATP, è stato fermato dall'argentino Facundo Bagnis, n.106 ATP, vincente per 7-5 6-2. La giornata era iniziata con le sconfitte di Raul Brancaccio e Riccardo Bonadio.