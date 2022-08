Ranking Wta: Trevisan leader azzurra, Swiatek sempre in testa

Quasi invariata la Top 10 del ranking WTA , sempre guidata dalla polacca Iga Swiatek seguita dall'estone Anett Kontaveit e dalla greca Maria Sakkari dopo l'ultimo aggiornamento nella settimana in cui scattano gli US Open . Un solo cambiamento con il sorpasso della russa Daria Kasatkina al numero 9 ai danni della spagnola Garbine Muguruza . Grazie al trionfo nel WTA 250 di Granby , la 25enne di Togliatty è tornata al proprio best ranking toccato per la prima volta lo scorso 8 agosto.

Ranking Wta, la classifica delle italiane

Per quanto riguarda le giocatrici azzurre, le prime cinque del ranking sono tutte impegnate sul cemento di Flushing Meadows per l'ultimo Slam dell'anno. A guidarle è sempre Martina Trevisan, che si conferma numero 27 del mondo. La 28enne mancina toscana perde 10 punti, ma la sua posizione resta invariata dopo il forfait precauzionale (un risentimento muscolare alla coscia) al secondo turno al WTA 250 di Cleveland. Sale un gradino Jasmine Paolini, che resta la seconda italiana in classifica al numero 56. Lucia Bronzetti conferma il suo best ranking, stabile al 59° posto. Camila Giorgi sale al numero 67, mentre Elisabetta Cocciaretto tocca il suo best ranking al numero 99 dopo essere stata l'unica italiana ad aver superato le qualificazioni dello Slam newyorkese. Compie un passo in avanti anche Sara Errani, che si porta così al numero 116.