Atp, ranking: Medvedev perde il primo posto. Nadal, Alcaraz e Ruud in corsa

Il ranking Atp avrà un nuovo numero uno del mondo a partire da lunedì 12 settembre. In seguito alla sconfitta di Danill Medvedev agli ottavi di finale degli Us Open contro Nick Kyrgios, infatti, il russo non sarà più il leader internazionale. Sono tre i pretendendi rimasti, in base a quanti punti riusciranno a conquistare nelle ultime giornate del torneo che si svolge negli Usa: Rafael Nadal, Carlos Alcaraz e Casper Ruud. Lo spagnolo Nadal se la vedrà con l'americano Frances Tiafoe agli ottavi, il connazionale Alcaraz affronterà il croato Marin Cilic e infine il norvegese Ruud, già qualificato ai quarti, sarà l'avversario dell'azzurro Matteo Berrettini.