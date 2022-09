Us Open, sarà Alcaraz-Sinner ai quarti: Cilic ko

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Carlos Alcaraz batte Marin Cilic e conquista i quarti di finale degli Us Open (27.985.686 dollari di montepremi), quarto ed ultimo Slam del 2022 che si sta giocando sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il fenomeno spagnolo, in corsa per la vetta della classifica Atp, così come Ruud, dopo l'eliminazione di Daniil Medvedev e Rafael Nadal negli ottavi di finale, ha superato dopo quasi quattro ore di battaglia il croato - la partita è finita intorno alle 2.30 di notte in America - chiudendola in cinque set con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3. Il numero 4 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding si troverà ora di fronte l'italiano Jannik Sinner, avversario battuto solo una volta sui tre precedenti nel circuito maggiore.