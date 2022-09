Us Open, Berrettini eliminato: battuto ai quarti da Ruud

NEW YORK (STATI UNITI) - Matteo Berrettini ci prova, ma è eliminato dagli Us Open. Il tennista romano si è fermato ai quarti di finale, dove è stato battuto dal norvegese Casper Ruud in una partita a senso unico. Il numero 7 del mondo e quinta testa di serie del torneo ha trionfato in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 7-6 (7-4) in 2 ore e 36 minuti.