Us Open, Sinner dopo il ko contro Alcaraz: "La mia sconfitta più dolorosa"

NEW YORK (Stati Uniti) - "Ho perso tanti match in carriera, ma questa è la sconfitta più dolorosa. Continuerà a farmi male per tanto tempo. Già da domattina, però, mi sveglierò e proverò a prendere le cose positive". Jannik Sinner commenta con queste parole la sconfitta in 5 set contro Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli Us Open. "Non è facile parlare della partita visto che è finita da poco - ha spiegato il tennista azzurro in conferenza stampa a New York - Sicuramente è stato un bel match, di alto livello, e poteva finire in tre o quattro set. A un certo punto il servizio mi ha abbandonato, ma è vero anche che lui stava rispondendo bene. Avrei potuto giocare meglio il game del 5-4 al quarto set. Adesso è facile parlare, ma in campo è tutto diverso. Lì senti la pressione, fa parte del gioco. Fino a quel momento avevo sempre servito bene, anche nei momenti importanti, ma in quell'occasione tutto è andato bene per lui".