Coppa Davis, Volandri: "Berrettini sta bene. Sinner vuole giocare"

Fiducioso e ottimista in vista di una Coppa Davis da giocare in casa. Si presenta così Filippo Volandri alla Unipol Arena di Bologna, in conferenza stampa alla vigilia dei match del girone che vede l'Italia impegnata con Croazia, Argentina e Svezia. Le prime due si qualificano per i quarti, in programma come semifinali e finali in Spagna a novembre. "L'obiettivo numero 1 è andare a Malaga", ha detto Volandri elogiando il gruppo azzurro che punta a raggiungere i quarti di finale per la seconda volta consecutiva, la quarta dal 2016. "È un altro mattone di un percorso che abbiamo cominciato un anno fa a Torino". ha detto Volandri, in riferimento alla scorsa edizione delle Finals conclusa con una sconfitta nei quarti contro la Croazia. "È un onore e una responsabilità giocare in casa, i giocatori sanno che la responsabilità è maggiore", la convinzione di Volandri. "Finalmente la squadra è al completo. Avere dei giocatori forti che arrivano in fondo agli Slam è un privilegio. Certo se giochi un tie a tre giorni da una finale Slam, averli tutti al 100% non è facile. Ma sono contento di avere un gruppo unito" ha spiegato.