Coppa Davis, Musetti supera Gojo: Italia-Croazia 1-0

BOLOGNA - L’Italia parte con il piede giusto. Alla Unipol Arena di Bologna Lorenzo Musetti batte Gojo nella prima partita di Coppa Davis tra Italia e Croazia . Il tennista azzurro ha sempre tenuto in mano l’incontro, senza mai concedere nulla all’avversario. Nel primo set, Musetti strappa per due volte il servizio al croato (nel quinto e nel decimo gioco). Nel secondo set Lorenzo Musetti allunga immediatamente aprendo la partita con un break , e strappando il servizio all’avversario anche nel terzo games confermando sempre il proprio turno di battuta. Sul 4-0 il croato torna a capitalizzare la propria battuta, Musetti fa altrettanto fino al match point conclusivo. L'incontro termina 6-4, 6-2. Nel secondo singolare della sfida tra Italia e Croazia si sfideranno i due numeri uno, Matteo Berrettini e Borna Coric.

Obiettivo Malaga

L’ambizione della squadra azzurra di tennis è quella di raggiungere la fase finale della competizione programmata per fine novembre in Spagna. Dopo la Croazia, gli azzurri venerdì affronteranno l'Argentina mentre domenica è previsto l'incontro con la Svezia. Il regolamento premia le prime due squadre del girone che si qualificheranno alla fase finale della Coppa Davis, in programma dal 23 al 27 novembre a Malaga.