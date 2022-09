METZ (Francia) - Lorenzo Sonego accede al secondo turno del Moselle Open, torneo Atp 250 in cemento indoor dal montepremi di 534.555 euro: il tennista torinese, non convocato per gli impegni di Coppa Davis a Bologna con la nazionale italiana, ha la meglio in due set (7-5, 6-3) nel match, durato un'ora e 56 minuti, contro il russo Aslan Karatsev (numero 39 del ranking Atp): a sfidare il classe '95 al prossimo turno sarà il vincente del match fra il belga David Goffin e il francese Gilles Simon.