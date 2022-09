Federer: "Impossibile confrontare me, Nadal e Djokovic"

Roger Federer ritiene impossibile confrontare le carriere di grandi giocatori come lui, Rafael Nadal e Novak Djokovic . Per il 41enne svizzero, che si prepara al ritiro, il dibattito su quale dei ' Big Three ' sia il più grande di tutti i tempi è un "divertente" ma anche "sciocco". "Alla gente piace sempre confrontare", ha spiegato in un'intervista ad Associated Press concessa poche ore dopo la sua conferenza stampa di addio all'arena che ospiterà l'apparizione finale del 20 volte campione del Grande Slam , la Laver Cup . "Lo vedo tutti i giorni con i miei gemelli. Senza volerlo, li metti a confronto. Non si dovrebbe mai. Naturalmente, facciamo lo stesso nel tennis. Ci siamo migliorati a vicenda. Quindi alla fine della giornata, ci stringeremo la mano e diremo: 'È stato fantastico'".

Federer ha assicurato che non tornerà in campo: il suo ginocchio destro operato chirurgicamente non glielo permetterà. E la sua età non aiuta. È fermamente convinto, tuttavia, che rimarrà legato al tennis. Questo includerà la partecipazione ad alcuni tornei "per dire addio, perché faccio parte di quei tornei da 20 anni". Sulla caccia ad altri titoli del Grande Slam da parte di Nadal e Djokovic, lo svizzero ha aggiunto: "Spero che facciano tutto ciò che vogliono.Lo spero davvero. Perché sarebbe fantastico per il gioco e bello per i loro tifosi, per la loro famiglia. Finché li rende felici".