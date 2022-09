Laver Cup, per Federer doppio d'addio con Nadal: "Sarà speciale"

LONDRA (INGHILTERRA) - Roger Federer chiuderà la sua carriera domani sera alla Laver Cup in doppio con il rivale di sempre, lo spagnolo Rafael Nadal . L'annuncio arriva direttamente dal tennista svizzero su Twitter: " Domani sera il mio ultimo match in coppia con Rafa Nadal ". Federer non nasconde la grande emozione e il privilegio di poter chiudere una fantastica carriera contro il nemico-amico di sempre: "E' speciale poter giocare con Rafa ancora una volta. Sono sicuro che sarà meraviglioso", sottolinea Federer . "Sarà un onore e un grande piacere", replica il tennista maiorchino sui social.

Laver Cup: che attesa per il duo Federer-Nadal!

Roger Federer, che ha annunciato il ritiro dal tennis il 15 settembre scorso, disputerà in coppia con lo spagnolo Rafael Nadal la sua ultima partita in carriera alla Laver Cup, evento a squadre che si disputerà all'O2 Arena di Londra da domani 23 settembre fino a domenica 25. In dubbio fino all'ultimo per un fastidio al ginocchio, il campione elvetico sfiderà con il maiorchino la formazione americana composta dal duo Jack Sock-Frances Tiafoe. La coppia Federer-Nadal non rappresenta un inedito nel mondo del tennis: i due fuoriclasse hanno infatti giocato in coppia nella primissima edizione della Laver Cup. Nel 2017 i due fuoriclasse hanno infatti avuto la meglio sulla coppia americana formata da Querrey e Sock.