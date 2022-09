Laver Cup, Berrettini show: Auger-Aliassime battuto al super tiebreak

LONDRA - Un match spettacolare e durissimo ma alla fine a spuntarla è Matteo Berrettini, che alla O2 Arena di Londra supera Auger-Aliassime. Il tennista romano ottiene così due punti per il Team Europa in Laver Cup. La sfida si chiude con il punteggio di 7-6 4-6 10-7 dopo ben due ore e quindici minuti di lotta e spettacolo tra i due tennisti. L'azzurro vince un primo set molto combattuto ma il tennista canadese reagisce nel secondo, portando la sfida al super tiebreak finale dove a trionfare è il tennista italiano. Berrettini è atteso ancora da un impegno in questa giornata di Laver Cup: giocherà il doppio insieme a Novak Djokovic in serata.