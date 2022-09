Tennis, Berrettini incredulo: "Davvero Federer ha pianto sulla mia spalla?"

LONDRA (Regno Unito) - Fresco di successo al debutto in Laver Cup su Auger Aliassime, Matteo Berrettini torna indietro di circa 24 ore, riavvolgendo il nastro delle emozioni provate nella serata del ritiro dalle scende di Roger Federer: "Questa notte non ho praticamente potuto dormire, perché ero davvero emozionato. Se sono un tennista è grazie a Federer: lui non lo sa ma, quando ero un bambino, ho provato a infilarmi sul centrale di Roma per vederlo da vicino, perché non possedevo il biglietto. Lui mi ha ispirato così tanto, ha fatto troppo per questo sport. Per me è dura spiegare quello sento a vederlo qui di fianco a me".