Alla Paolini il derby al Parma Open Ladies: Cocciaretto battuta in 3 set

Ai quarti troverà Danka Kovinic

Jasmine Paolini - 79ª del ranking Wta - si è imposta dopo aver ceduto il primo set alla collega marchigiana per 4-6. Ma la Paolini è uscita alla distanza, vincendo il secondo set per 6-3, e confermandosi nella partita decisiva per 6-4. Ai quarti di finale affronterà la montenegrina Danka Kovinic con la quale è in svantaggio negli scontri diretti in cui la montenegrina è avanti per tre a uno.

Paoletti eliminata agli ottavi

Matilde Paoletti perde in due set contro Irina Camelia Begu. La belga agli ottavi di finale del torneo Parma Ladies Open la estromette con un doppio 6-4. Il servizio tradisce l’italiana sia nel primo che nel secondo set, con errori nei games iniziali che spianano la strada all’avversaria.