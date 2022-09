Atp Sofia, Sonego fuori: Rune vince in rimonta e va ai quarti

Il torinese rimontato

Equilibratissimo il primo set, dove entrambi sono riusciti a tenere sempre il servizio prima dell'accelerata di Sonego nel tie-break (vinto 7-1). Stesso copione nel secondo, almeno fino al decimo game quando arriva il primo break dell'incontro che consente al 19enne danese (n.31 Atp) di imporsi per 6-4. Si va così al terzo set, nel quale continua il testa a testa fino all'ottavo game in cui Rune trova il break che gli consente di andare a servire per il match e chiudere poi sul 6-3: Sonego out mentre il danese vola ai quarti dove sfiderà il 28enne bielorusso Ilya Ivashka (n. 71 del mondo) che negli ottavi è riuscito a superare in due set il 31enne bulgaro e idolo di casa Grigor Dimitrov (n. 31 Atp e terzo favorito del torneo).