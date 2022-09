SOFIA (BULGARIA) - Simone Bolelli e Fabio Fognini volano in semifinale nel torneo di doppio di Sofia, Atp 250 in corso nella capitale bulgara. I due azzurri hanno battuto per 6-4, 6-3 sul duo locale Alexander Donski/Alexandar Lazarov (wild card) ai quarti di finale. Ora la coppia, favorita numero 1 del seeding, sfiderà i tedeschi Fabian Fallert e Oscar Otte.