Zeppieri out ai quarti a Lisbona: in semifinale va Misolic

Si conclude ai quarti di finale l'avventura dell'azzurro Giulio Zeppieri ai quarti di finale del "Del Monte Lisboa Belem Open", torneo challenger Atp dotato di un montepremi pari a 45.730 euro in corso sui campi in terra rossa di Lisbona, in Portogallo. Nella sfida che metteva in palio l'accesso alla semifinale il 20enne romano, numero 171 del ranking, è stato sconfitto in due set dall'austriaco Filip Misolic, 141° della classifica internazionale e quarto favorito del seeding, con il risultato finale di 6-4 6-4.