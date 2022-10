Atp Nur-Sultan, forfait Sinner: Nardi debutta con Shevchenko

Dopo la rinuncia di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, che si prenderà una pausa in vista degli impegni di Firenze e Napoli, anche Jannik Sinner si è cancellato dal tabellone principale dell'"Astana Open" (da quest'anno promosso ATP 500 con un montepremi di 1.900.000 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakistan) a causa dell'infortunio alla caviglia destra che lo ha costretto al ritiro contro Rune a Sofia. Sarà Marin Cilic, n.14 ATP, finalista a Tel Aviv e promosso testa di serie numero 9, a prendere il posto di Sinner e sfidare all'esordio il tedesco Oscar Otte, n.55 del ranking. L'unico azzurro presente sarà dunque Luca Nardi, che martedì 4 ottobre farà il suo debutto contro il russo Alexander Shevchenko, n.146 ATP. Tra il 19enne pesarese, n.152 Atp, ed il 21enne di Rostov-on-Don non ci sono precedenti.