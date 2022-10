Atp Gijon, Rublev ai quarti di finale: Ivashka ko

Andrey Rublev si qualifica per i quarti del "Gijon Open", nuovo Atp 250 (licenza annuale) dotato di un montepremi di 612.000 euro in corso sul veloce indoor del "Palacio Deportes" della città delle Asturie, in Spagna. Il numero 9 al mondo, testa di serie numero uno e bye al primo turno, ha sconfitto il bielorusso Ilya Ivashka, n.70 del ranking, con il risultato finale di 6-3 5-7 6-4.