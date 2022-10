Firenze, Musetti vola in semifinale: McDonald ko

FIRENZE - Lorenzo Musetti batte l'americano Mackenzie McDonald e conquista il pass per la semifinale dell'Unicredit Firenze Open. Il 20enne di Carrara si è imposto sull'avversario in due set in un'ora e 17' di gioco con il punteggio di 6-3 6-2. L'azzurro, dopo aver estromesso dalla competizione Zapata Miralles agli ottavi, si è sbarazzato anche dello statunitense e ora attende la sfida tra Auger-Aliassime e Nakashima per conoscere il nome del prossimo avversario, quello che dovrà battere per conquistare un posto in finale.