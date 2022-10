Tennis, Berrettini vola in finale a Napoli: battuto McDonald

NAPOLI - Prima semifinale dell'Atp 250 di Napoli sorride a Matteo Berrettini che batte l'americano Mackenzie McDonald. Il tennista azzurro si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 7-6(2), 6-3 in 2 ore e 27 minuti conquistando la prima finale in carriera su sintetico outdoor. Partita che inizia male per il tennista azzurro che si trova subito sotto 4-0 e completamente fuori ritmo, riesce a recuperare un break ma deve arrendersi per 6-3 in 40 minuti con anche intervento del fisioterapista causa vescica al piede sinistro. La seconda frazione è snervante per Berrettini, due volte si porta avanti di un break e per due volte viene ripreso malgrado il vantaggio: sanguinoso il contro-break sul 5-3 e 40-30. La frazione si porta al tie-break dove Matteo è perfetto: grazie al ritrovato servizio il romano domina 7-2, si aggiudica il set 7-6 in 65 minuti e prolunga il match. Nell'ultimo set Berrettini è decisamente più in ritmo ed in fiducia rispetto all'avversario e lo conferma: break al 7° gioco confermato per il 5-3. Lo statunitese ha anche un problema fisico (crampi) nel finale del set e Berrettini chiude definitivamente la pratica.