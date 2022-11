Musetti alla Del Piero: “Juventus, prendilo subito!”

PARIGI (Francia) - Lorenzo Musetti come Alessandro Del Piero . Parliamo di interpreti di due sport differenti, l'uno in grande ascesa nel mondo tennis, l'altro una leggenda vivente del calcio ritiratosi già da alcuni anni, uniti a prima vista soltanto dalla fede bianconera. Ma c'è dell'altro .

Musetti emula Del Piero: il video del Rolex Paris Masters

Come testimoniato dal video pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter dal Rolex Paris Masters, che ha 'coinvolto' la Juventus taggandola nella didascalia, il giovane toscano - di Carrara come un altro storico ex bianconero del calibro di Gigi Buffon - al termine della sfida vinta contro Ruud, che gli è valsa l'accesso nei quarti di finale dove incrocerà Nole Djokovic, si è destreggiato in una serie di palleggi con la pallina da tennis. Una performance apprezzata dal pubblico presente, che l'ha accompagnata con scroscianti applausi, e che ha ricordato a tanti tifosi quella di Alessandro Del Piero, lo scorso marzo, in piazza del Duomo a Milano.