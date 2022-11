Next Gen Atp Finals: Arnaldi e Passaro eliminati

Finisce l’avventura di Matteo Arnaldi e Francesco Passaro alle Next Gen Atp Finals che si disputano all’Allianz Cloud di Milano. Terza sconfitta su tre per il classe 2001 di Sanremo, che dopo aver perso il derby contro Passaro non riesce a rifarsi con Jiri Lehecka, perdendo con il risultato finale di 3-4 (5-7), 1-4, 3-4 (4-7). Stessa sorte per l’altro azzurro del girone, che perde in tre set con il risultato finale di 3-4 (4-7), 2-4 1-4 contro Brandon Nakashima. Il girone verde si chiude dunque con Nakashima in testa seguito da Lehecka, con Passaro e Arnaldi rispettivamente in terza e quarta posizione.