Next Gen Atp Finals, Musetti ko: Draper in semifinale

L’avventura di Lorenzo Musetti alle Next Gen Atp Finals che si disputano all’Allianz Cloud di Milano si chiude ai gironi. Nel turno decisivo del gruppo rosso per il passaggio alle semifinali il classe 2002 di Torino, grande tifoso della Juve, non è riuscito ad imporsi su Jack Draper, n.41 del ranking internazionale. L’inglese (che aveva vinto nell’unico precedente contro Musetti al torneo Juniores di Wimbledon del 2018) ha sancito senza problemi l’eliminazione dell’azzurro, 23° al mondo, in tre set con il risultato finale di 4-1 4-0 4-3 (7-3). In semifinale Draper affronterà Brandon Nakashima, che nell’ultimo turno si è aggiudicato la testa del girone verde eliminando un altro azzurro, Francesco Passaro.