Atp Finals Torino, Auger-Aliassime batte Nadal: poi scrive in italiano sulla telecamera

TORINO - "Grazie Torino" in un perfetto italiano: è il ricordo lasciato da Félix Auger-Aliassime, pennarello indelebile alla mano, sull'obiettivo di una telecamera che cercava di immortalare reazioni ed esultanze del canadese di origine togolese dopo il netto, prestigioso e fondamentale successo - in due set - contro il fuoriclasse maiorchino Rafael Nadal nel secondo match del gruppo verde delle Atp Finals, torneo di fine stagione che mette di fronte gli otto migliori interpreti di questo sport, suddivisi in due gironi. Il celebre evento è in corso di svolgimento sul cemento del Pala Alpitour, nel capoluogo piemontese.