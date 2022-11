Torino, alle Atp Finals arriva Alcaraz: sarà premiato come n. 1 al mondo

TORINO - (e.e.) E' atteso in città, sostenuto dallo sponsor (Rolex) e dalla classifica dominata: in arrivo Carlos Alcaraz, il re che non gioca fra i maestri del tennis dopo l'infortunio agli addominali e che sarà premiato come numero 1 al mondo. Difatti, nessuno lo può più raggiungere: il 2022 si chiuderà con Carlitos davanti a tutti. L'Atp sta organizzando la premiazione, con la coppa che i fortunati presenti al PalaAlpitour, prima del match serale fra Stefanos Tsitsipas Daniil Medvedev, vedranno alzata al cielo dal più giovane padrone del tennis, al termine di una stagione fantastica. Alcaraz ha conquistato il primo titolo dello Slam, a New York, mostrando doti tecniche, fisiche e caratteriali fuori dalla norma. Epico il suo match vinto al quinto contro l’azzurri Yannik Sinner. E Torino, così, si godrà lo spettacolo di Alcaraz, in un modo o nell’altro.