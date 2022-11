Atp Finals Torino: Rune illumina il Pala Alpitour

Holger Rune a Torino alle Atp Finals. Il talento danese quest'anno è la riserva degli otto Maestri che stanno dando spettacolo. Il trionfatore all'ultimo Masters 1000 della stagione (a Parigi-Bercy ha sconfitto in finale Novak Djokovic) si rilassa durante un evento all'interno del Pala Alpitour: sorrisi e foto per il giovane campione che si gode il suo momento magico. Momento che assolutamente Rune vuole prolungare il più possibile: il suo obiettivo è chiaro, tornare l'anno prossimo a Torino, questa volta da protagonista assoluto e stupire tutti con i suoi colpi eccezionali che hanno messo in difficoltà una leggenda come Djokovic. Il futuro è nelle sue mani.