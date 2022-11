Atp Finals Torino, c’è Thiago Silva al Pala Alpitour per Tsitsipas-Rublev

TORINO - Thiago Silva alle Atp Finals di Torino. Il centrale del Chelsea, capitano del Brasile, che sta preparando insieme ai suoi compagni il Mondiale in Qatar è arrivato al Pala Alpitour per assistere al match tra Tsitsipas e Rublev che vale un posto in semifinale del prestigioso torneo. Il Brasile in questi giorni si sta allenando alla Continassa, nel centro tecnico della Juventus, ma questa sera Thiago Silva si è preso qualche ora libera per assistere dal vivo allo spettacolo del tennis.