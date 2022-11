Atp Finals: Djokovic sfida Ruud, con un amico in tribuna!

TORINO - Ospiti di lusso e parterre vip da leccarsi i baffi per l'ultimo atto delle Atp Finals al Pala Alpitour di Torino, a coronamento di una settimana straordinaria. Le telecamere hanno scovato Zlatan Ibrahimovic, classe '81 e ancora tanta voglia di giocare a calcio tornando a incidere sui destini del Milan campione d'Italia, assieme alla compagna Helena Seger. Lo svedese è apparso particolarmente concentrato sull'evento, la finale tra il serbo Novak Djokovic suo grande amico e pure tifoso milanista, e il norvegese Casper Ruud. Tutti gli occhi su Ibra e la dolce metà, tra un break e l'altro dell'ultimo match di un'edizione spettacolare delle Atp Finals. E per i fan di Ibrahimovic, attenzione: l'attaccante sta per comparire alla conduzione di Striscia la Notizia: appuntamento imperdibile!