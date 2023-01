Classifica Wta, Trevisan guadagna 5 posizioni: 22° posto e best ranking

Dopo le ottime prestazioni in United Cup, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti conquistano il loro best ranking nella classifica Wta. Trevisan guadagna cinque posizioni rispetto a sette giorni fa e va a posizionarsi al 22° posto, confermandosi la migliore delle azzurre. Alle sue spalle, Bronzetti, che migliora di quattro posizioni il primato personale siglato a novembre 2022 e va alla posizione numero 50. Fanno tre passi indietro, invece, Jasmine Paolini, numero 65, Elisabetta Cocciaretto, numero 67 (entrambe, insieme a Bronzetti, sono in gara questa settimana nel '250' di Hobart), e Camila Giorgi, numero 69, rientrata nel circuito dopo oltre quattro mesi di stop.