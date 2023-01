Australian Open, Giorgi debutto dominante: niente derby con la Trevisan

MELBOURNE (Australia) - Debutto flash agli Australian Open per Camila Giorgi. L'azzurra ha dominato la russa Anastasia Pavlyuchenkova con il punteggio di 6-0, 6-1 per avanzare al 2° turno dello slam. In conferenza stampa la Giorgi ha fatto chiarezza sulla questione vaccino: "Ho appena fatto tutte le mie vaccinazioni in luoghi diversi, quindi non ho alcun problema anche perchè altrimenti non sarei potuta venire qui a giocare. Quindi, con questo, sono molto calma" confermando di aver visitato il medico indagato ma ha detto di non aver fatto nulla di male. "L'ho visto una volta. L'altra vaccinazione l'ho fatta in posti diversi, quindi è quello che sto cercando di spiegare". Al prossimo turno non si terrà il derby azzurro contro Martina Trevisan sconfitta dalla russa Anna-Karolina Schmiedlova con il punteggio di 6-3, 6-2.