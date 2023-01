Nadal fuori dall'Australian Open: la clamorosa reazione della compagna

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Prima grande sorpresa all' Australian Open : Rafa Nadal, vincitore della passata edizione, è stato eliminato al secondo turno dall' americano Mcdonald . Complice un infortunio all'anca patito sul finire del secondo set, che lo ha costretto anche a chiamare il timeout per ricevere le cure dai medici, il campione spagnolo si è dovuto arrendere in 2 ore e 32 minuti con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-5. L'avventura australiana del mancino di Manacor, alle prese con un inizio di stagione piuttosto difficile (tre sconfitte nelle prime quattro partite, le prime due alla United Cup), dunque, termina anzitempo tra lo stupore generale del pubblico presente e la tristezza del suo clan.

Australian Open, Nadal eliminato: la moglie scoppia a piangere

Come di consueto, infatti, a seguire il recordman all time degli Slam (22) c'era il suo staff e i suoi cari. Sugli spalti, ovviamente, era presente anche la moglie Xisca Perello che, al termine del match, ha avuto una reazione clamorosa. Mentre la sorella di Rafa, Maria Isabel, lo ha confortato con un abbraccio, la compagna del campione spagnolo è scoppiata in lacrime. Le immagini sono subito diventate virali sui social e in molti hanno pensato che dietro il pianto della donna si celi un possibile imminente addio al tennis di Rafa. I due si conoscono dai tempi del liceo ma la loro storia d'amore è cominciata nel 2005, proprio mentre Nadal iniziava la sua incredibile carriera. Sposati dal 19 ottobre 2019, lo scorso 8 ottobre sono diventati papà e mamma di Rafael (sì, proprio come papà). Maria Francisca Perello, soprannominata Mery, ha studiato amministrazione e gestione aziendale ed è alla guida della Nadal Foundation da quasi dieci anni.