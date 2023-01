Tennis, Australian Open: in finale sarà Rybakina-Sabalenka

MELBOURNE (Australia) - Elena Rybakina si prende un posto nella finalissima degli Australian Open superando in due set Victoria Azarenka. Gara segnata da tanti errori, guidata sempre dalla kazaka che conquista il primo set al termine di un combattuto tie-break. Nel secondo set Rybakina riesce a rubare il servizio per tre volte chiudendo i conti e volando per la prima volta in carriera nella finale del Grande Slam australiano. Si arrende la tennista bielorussa dopo un'ora e 43 di gioco in 7-6(4), 6-3. Nell'altra semifinale, la Sabalenka regola con 2 set a 0 la polacca Linette dopo un'ora e 35 minuti di gioco: molto equilibrato il primo set (7-6 per la bielorussa) mentre non c'è stata storia nel secondo. In finale la Sabalenka affronterà la kazaka Rybakina.