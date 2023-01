Tennis, Tsitsipas batte Khachanov: è finale agli Australian Open

MELBOURNE (Australia) - Stefanos Tsistispas non fallisce ed accede per la prima volta in carriera alla finale degli Australian Open. Alla quarta semifinale in terra australiana il tennista greco (testa di serie numero 3) riesce a staccare il pass per l'ultimo match dopo l'ottima vittoria contro il russo Karen Khachanov per 7-6(2), 6-4, 6-7(6), 6-3 dopo 3 ore e 21 minuti. Il greco fatica ma si aggiudica il 1° set al tie-break (7-2), trova fiducia e continuità con il servizio e vince il 2° set 6-4 portandosi poi 5-4 e servizio nel 3° set. Tsitsipas però non è glaciale e perde il servizio con Khachanov che porta la frazione al 2° tie-break di giornata. Khachanov non demorde neanche la tie-break annullando 2 match-point all'avversario (da 6-4 a 6-6) e con un parziale di 4 punti a 0 vince tie-break e set. Superato lo shock del 3° set Tsitsipas torna in partita, strapopa subito il servizio al russo e questa volta chiude set e partita con il 6-3 finale. Il greco, alla seconda finale Slam in carriera, adesso attende il vincente dell'altra semifinale tra Novak Djokovic e Tommy Paul.