Tennis, Australian Open: Sabalenka trionfa, Rybakina ko in tre set

MELBOURNE (Australia) - E' il trionfo di Aryna Sabalenka agli Australian Open. La bielorussa si aggiudica il torneo femminile nella prima prova stagionale del Grande Slam del 2023 superando in tre set la kazaka Elena Rybakina con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, in 2 ore 28 minuti di gioco. Primo successo Slam in carriera per Sabalenka che al termine della battaglia è scoppiata in lacrime per la forte emozione e da lunedì riconquisterà il secondo posto nel mondo, miglior posizionamento in carriera. La 23enne kazaka e campionessa di Wimbledon lo scorso anno, salirà invece al 10° posto nel ranking Wta, anche per lei il migliore di sempre.