Wta Monterrey, Giorgi e Bronzetti subito ko. Vince la Cocciaretto

Camila Giorgi esce subito di scena nell’'Abierto GNP Seguros' (Wta 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sul cemento di Monterrey , in Messico. La 31enne di Macerata, n.46 Wta , reduce dal successo a Merida (quarto titolo WTA in carriera), ha ceduto 6-4 7-5, in un’ora e 51 minuti di partita, alla rumena Elena-Gabriela Ruse, n.160 del ranking, proveniente dalle qualificazioni. Stessa sorte per Lucia Bronzetti , battuta da Tatjana Maria con il punteggio di 6-1 6-0 in un'ora e 4 minuti di partita.

Rimane solo un'italiana: Elisabetta Cocciaretto

Unica italiana rimasta in gara, Elisabetta Cocciaretto, promossa al secondo turno. Questo il bilancio per le tre italiane al debutto nell'"Abierto GNP Seguros" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sul cemento di Monterrey, in Messico. La 22enne di Fermo, numero 49 Wta (ad un passo dal "best"), ha battuto 7-5, 6-2, in un'ora e 38 minuti di partita, la spagnola Marina Bassols Ribera (124 del ranking), ripescata in tabellone come lucky loser dopo la rinuncia della svedese Rebecca Peterson. Al secondo turno Cocciaretto troverà dall'altra parte della rete proprio la tedesca Tatjana Maria, numero 73 Wta. Avanza la prima testa di serie del torneo, la francese Caroline Garcia, numero 5 Wta, che si è imposta con il punteggio di 6-3, 6-4 sulla slovena Kaja Juvan.