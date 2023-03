Atp Acapulco, Matteo Berrettini ai quarti: out il fratello Jacopo

ACAPULCO (Messico) - Matteo Berrettini si qualifica per i quarti di finale dell'Abierto Mexicano Telcel, Atp 500 con un montepremi 2.013.940 dollari in corso sul cemento messicano di Acapulco. Il tennista italiano ha sconfitto 6-3 6-3 lo svedese Elias Ymer, numero 178 del mondo, che inseguiva il terzo e più prestigioso quarto di finale in carriera, ma ha perso per la diciannovesima volta su venti partite giocate contro un Top 35. L'azzurro l'aveva battuto in due set anche nei due precedenti confronti diretti, nelle qualificazioni a Budapest, sulla terra rossa, nel 2018, e l'anno scorso sul veloce indoor a Bologna nella fase a gironi delle Davis Cup Finals.