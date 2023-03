Tennis, Sonego saluta Dubai: Zverev vince e vola in semifinale

DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Si ferma ai quarti di finale l'avventura all'Atp 500 di Dubai per Lorenzo Sonego che si arrende in due set al tedesco Alexander Zverev. Dopo aver eliminato Felix Auger-Aliassime agli ottavi, all'azzurro non riesce l'impresa di superare un'altro ostacolo presente nella top 10 del ranking e il cammino negli Emirati si ferma alle porte della semifinale. Penultimo atto verso la finalissima nel quale Zverev affronterà uno tra Rublev e van de Zandschulp. Gara che l'azzurro riesce a tenere nel primo set, per poi cedere nel finale sul 7-5; nel secondo il tedesco piazza il break decisivo e chiude sul 6-4 quasi due ore di gioco.