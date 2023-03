Tennis, Wta Monterrey: Cocciaretto è ai quarti

In questo 2023 ha cambiato marcia, dimostrando che quando sta bene fisicamente può essere protagonista, anche con una certa continuità. Con il solito carattere combattivo Elisabetta Cocciaretto è approdata nei quarti anche nell'"Abierto GNP Seguros", Wta 250 da 259.303 dollari che si sta disputando sul cemento di Monterrey , in Messico. La 22enne di Fermo, numero 49 Wta, approda ai quarti battendo 7-6(5) 7-6(3) , in due ore e minuti quattro di partita, la tedesca Tatjana Maria , numero 73 WTA, che aveva lasciato soltanto un gioco a Lucia Bronzetti al primo turno. "Sono molto soddisfatta, è stato un match davvero duro - ha detto l'azzurra - ho cercato di fare il mio gioco e ci sono riuscito. Ora penso solo a recuperare in vista del prossimo match".

La sfida a Elise Mertens: semifinale e "best ranking" in palio

Tra la marchigiana - che a inizio gennaio ad Hobart ha raggiunto la sua prima finale nel circuito maggiore (fermata dalla statunitense Davis) - e la semifinale c'è la belga Elise Mertens, numero 42 del ranking e quarta favorita del seeding, reduce dal successo per 6-3 3-6 6-2 sulla rumena Elena Ruse: tra la Cocciaretto e la 27enne di Leuven non ci sono precedenti. Per la tennista azzurra, in caso di vittoria, c'è la possibilità di ritoccare il "best ranking".