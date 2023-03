Tennis, Djokovic ko contro Medvedev a Dubai: prima sconfitta dell'anno

Prima sconfitta nel 2023 per il n.1 al mondo, Novak Djokovic, che in semifinale dell'Atp 500 di Dubai è stato sconfitto da Daniil Medvedev con un doppio 6-4. Il russo troverà in finale il connazionale Andrej Rublev, che nell'altro incontro odierno ha battuto il tedesco Alexander Zverev. Molto soddisfatto, Medvedev, per la quinta vittoria in carriera sul serbo, che veniva da una striscia vincente di tutto rispetto. "Quando affronti Novak devi sempre dare il meglio e sperare che lui non faccia lo stesso. Se lui è al massimo, il tuo meglio può non bastare per vincere - ha detto Medvedev -. Oggi ho giocato a un livello più alto del suo. Nel secondo set non ho concesso una sola palla break ma in tanti game siamo andati 30 pari. Sono comunque riuscito a rimanere calmo, sono felice di essere in finale".