Tennis, Nardi ko in finale con Purcell a Pune

PUNE (India) - Niente da fare per Luca Nardi nella finale del "Pune Metropolitan Region Challenger" , Challenger Atp dotato di un montepremi di 130.000 dollari che si è disputato sui campi in cemento della metropoli indiana. Il 19enne tennista pesarese, n.151 del ranking e quarto favorito del seeding, si è arreso all'australiano Max Purcell, n.116 del ranking e terzo favorito del seeding, vincente in due set per 6-2 6-3.

Nardi sale comunque in classifica

Per Nardi era la quarta finale Challenger in carriera dopo quelle raggiunte nel 2022 a Forlì, Lugano e Maiorca: in tutte le tre precedenti occasioni il marchigiano era tornato a casa con il trofeo. Grazie ai punti conquistati il Next Gen di Pesaro recupererà oltre venti posizioni in classifica avvicinandosi molto al suo "best ranking", n.126, datato 7 novembre 2022.