Tennis, Camila Giorgi parte bene a Indian Wells: Rus ko

Buona la prima per Camila Giorgi nel "BNP Paribas Open", secondo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. La 31enne di Macerata, n.46 WTA, vincitrice un paio di settimane fa a Merida del suo quarto titolo, ha regolato per 6-3 6-3, in un'ora e 36 minuti di partita, l'olandese Arantxa Rus, n.130 del ranking, proveniente dalle qualificazioni (aveva battuto Sara Errani al turno decisivo). Al secondo turno Giorgi sfiderà la statunitense Jessica Pegula, n.3 del ranking e del seeding.