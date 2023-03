Atp, confermato il Tel Aviv Open. Si disputerà dal 5 all'11 novembre

L'ATP ha confermato per un altro anno il Tel Aviv Watergen Open, torneo sul duro indoor disputato già l'anno scorso con licenza annuale dal 26 settembre al 2 ottobre. Quest'anno il torneo si giocherà dal 5 all'11 novembre, nella stessa settimana del Moselle Open di Metz, all'International Convention Centre del principale centro economico di Israele. L'anno scorso, la prima edizione del Tel Aviv Watergen Open si è conclusa con il titolo numero 89 in carriera di Novak Djokovic, diventato in quell'occasione il primo giocatore a vincere almeno un titolo su tutte le superfici nel 2022. La città di Tel Aviv, il centro dell'area metropolitana più grande e popolosa della nazione, aveva già ospitato un torneo, con una diversa denominazione, dal 1978 al 1981 e poi dal 1983 al 1996. L'unico giocatore di casa nell'albo d'oro rimane Amos Mansdorf che ha vinto il titolo nel 1987 e disputato complessivamente cinque finali.