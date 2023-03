Indian Wells, Alcaraz ai quarti: sfiderà Auger-Aliassime. Passa anche Medvedev

Carlos Alcaraz senza problemi ai quarti di finale del "BNP Paribas Open" , primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di Indian Wells , in California. Lo spagnolo, testa di serie numero 1 , ha vinto il primo set sul britannico Jack Draper 6-2, poi sul 2-0 al secondo, l'inglese è stato costretto al ritiro per un problema agli addominali, che aveva accusato anche sul finire del match vinto lunedì su Andy Murray. Alcaraz si giocherà l'accesso in semifinale contro Felix Auger-Aliassime . Il canadese, ottava testa di serie, ha salvato 6 match point (3 consecutivi sullo 0-40 5-6 del terzo set e altri 3 di fila da sotto 6-3 al tie-break conclusivo) contro lo statunitense Tommy Paul (17), imponendosi 3-6, 6-3, 7-6. Altri risultati ottavi di finale: Cameron Norrie (Gbr) batte Andrey Rublev (Rus, 6) 6-2, 6-4 e Frances Tiafoe (Usa, 14) batte Alejandro Tabilo (Chi) 6-4, 6-4.

Medvedev non si ferma: sconfitto anche Zverev

Daniil Medvedev lotta e vince anche contro Alexander Zverev, avanzando ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il russo, numero 5 del seeding, si è imposto per 6-7 (5-7), 7-6 (7-5), 7-5 dopo 3 ore e 17 minuti di gioco, allungando così a 17 partite la sua imbattibilità. Il match più atteso della giornata poteva interrompersi a metà del secondo set per una brutta caduta del russo. "Quando mi sono storto la caviglia - ha dichiarato Medvedev - mi sono subito rialzato perché credevo di non essermi fatto nulla. Poi però il dolore ha iniziato a crescere molto velocemente e allora mi sono detto che non era un buon segno. Ho pensato di essermi lesionato uno dei legamenti e che non sarei più stato in grado di giocare. Il fisioterapista mi ha fasciato la caviglia e così ho deciso di fare un tentativo. La cosa strana è che sentivo meno male a correre che a camminare. Quindi a correre andavo bene, a camminare invece zoppicavo".