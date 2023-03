Torneo Phoenix, Berrettini bene all'esordio: vince derby con Bellucci

La pioggia ha rimandato buona parte del programma degli incontri del SuperChallenger di Phoenix (Atp, 220 mila dollari di montepremi) previsti nella notte italiana, con Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi che hanno dovuto attendere altre 24 ore per scendere in campo. Proprio Berrettini ha esordito affrontando, per la prima volta in carriera, il lucky loser brianzolo Mattia Bellucci (n.150 ATP) che ha sostituito il bielorusso Ilya Ivashka, n.85 del ranking. E ha chiuso 6-4 6-4 con un break per set, pur vincendo il 58% di punti quando ha messo in campo la seconda al servizio.